xmorion

Алексей xmorion

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • C# разработчик (ASP.NET MVC, Bootstrap, JQuery)

    $2000

    Требуется Full Stack разработчик для удаленной работы. Долгосрочный проект по разработке административного веб-сайта и Web API.  Знание и опыт работы с технологиями: ASP.NET MVC 5, Web API 2, Entity Framework 6, Bootstrap ...

    AJAXASP.NETBootstrapGitjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Генерация файла HTML по данным из текстового файла (ASP.NET)

    $190

    Исходные данные: текстовый файл (пример в приложении), поля размечены условными комбинациями символов. Требуется сгенерировать на его основе HTML-файл (пример в приложении). - HTML будет использоваться в email, должен корректно отображаться в почтовых ...

    ASP.NETHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для авторов книг на Mac

    Задача программы – помогать авторам книг создавать структурированный и отформатированный контент в соответствии с выбранным шаблоном. Программа должна работать на Mac. Описание работы и вид экранов – в презентации: https://dl.dropboxusercontent.com/u/42211465/BOOK%20WRITING%20PRO.pptx ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • ASP.NET программист

    Требуется опытный ASP.NET-программист на проект. Примерно месяц полной занятости. Детали проекта будут в личном общении с выбранными исполнителями.

    ASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Загрузка динамических изображений с веб-сайтов

    $1000

    Описание проекта: Нужно написать приложение командной строки или DLL, которое: (1) принимает URL (2) обходит все веб-страницы по этому URL и возвращает (3) все изображения, которые пользователь может встретить на этих веб-страницах ...

    jQuery
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Protobuf TCP API (.NET - C# или Visual Basic)

    $160

    Мы разрабатываем приложение на C#, которое будет работать с Spotware Connect API. Доступ к API осуществляется через TCP + SSL, протокол обмена данными - Google Protocol Buffers. Требуется пример кода C# или ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • C# библиотека для сборки документа Word

    Цель проекта - создать C# библиотеку, которая будет частью приложения для помощи преподавателям в создании тестов для студентов. Допустим, у преподавателя есть документ с 200 вопросами для тестов. Преподаватель хочет сделать тест из 40 вопросов. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактор фотографий (C#)

    Фото-студии нужна программа для создания сложных изображений на основе фотографий. Примеры изображений: https://dl.dropboxusercontent.com/u/42211465/CANDYBOX.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/42211465/ML_02B_.jpg Программа должна позволять выбрать несколько фотографий, наложить на заданный фон, добавить текст и применить фильтры. Также ...

    SQL
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для фото на паспорт (C#).

    $1000

    Нужна программа для создания фото на паспорт. Аналогичная вот этой: http://passport-photo-software.com/screens.php Функциональность: - Захват фото с камеры или загрузка из файла. - Обрезка изображения с автоматическим определением лица (можно ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ArmA 2 Mod Launcher

    $250

    Нужен лаунчер модов для ArmA 2. Лаунчер должен быть написан на C# (WPF), используя MahApps MetroUI. Должен уметь скачивать, устанавливать и запускать моды. Моды находятся в хранилище Amazon S3 (доступ будет предоставлен выбранному разработчику), программа ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Импорт/экспорт данных Access по веб-сервису (C#)

    $500

    Добрый день. Требуется настольное приложение для импорта и экспорта данных из базы данных Access и приема/передачи этих данных веб приложению через веб-сервисы. Язык разработки - C#, желателен опыт в использовании Telerik. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

VladRockLike
Владислав 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
ArmA 2 Mod Launcher
Очень порядочный и добросовестный заказчик, всегда все четко, оплата в срок. Буду рад продолжать сотрудничество, если будет возможность!
Качественно выполнил работу, сотрудничеством очень доволен. Рекомендую!
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