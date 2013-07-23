Требуется Full Stack разработчик для удаленной работы. Долгосрочный проект по разработке административного веб-сайта и Web API. Знание и опыт работы с технологиями: ASP.NET MVC 5, Web API 2, Entity Framework 6, Bootstrap ...
- $2000Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $190
Исходные данные: текстовый файл (пример в приложении), поля размечены условными комбинациями символов. Требуется сгенерировать на его основе HTML-файл (пример в приложении). - HTML будет использоваться в email, должен корректно отображаться в почтовых ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача программы – помогать авторам книг создавать структурированный и отформатированный контент в соответствии с выбранным шаблоном. Программа должна работать на Mac. Описание работы и вид экранов – в презентации: https://dl.dropboxusercontent.com/u/42211465/BOOK%20WRITING%20PRO.pptx ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
ребуется разработать дизайнер логотипов для яхт, аналогичный этому: http://www.yachtlite.com/index.php?p=design - Тип и цвет надписи - Подсветка - Выбор шрифта - Расчет размера ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный ASP.NET-программист на проект. Примерно месяц полной занятости. Детали проекта будут в личном общении с выбранными исполнителями.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Описание проекта: Нужно написать приложение командной строки или DLL, которое: (1) принимает URL (2) обходит все веб-страницы по этому URL и возвращает (3) все изображения, которые пользователь может встретить на этих веб-страницах ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $160
Мы разрабатываем приложение на C#, которое будет работать с Spotware Connect API. Доступ к API осуществляется через TCP + SSL, протокол обмена данными - Google Protocol Buffers. Требуется пример кода C# или ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Цель проекта - создать C# библиотеку, которая будет частью приложения для помощи преподавателям в создании тестов для студентов. Допустим, у преподавателя есть документ с 200 вопросами для тестов. Преподаватель хочет сделать тест из 40 вопросов. ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Фото-студии нужна программа для создания сложных изображений на основе фотографий. Примеры изображений: https://dl.dropboxusercontent.com/u/42211465/CANDYBOX.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/42211465/ML_02B_.jpg Программа должна позволять выбрать несколько фотографий, наложить на заданный фон, добавить текст и применить фильтры. Также ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужна программа для создания фото на паспорт. Аналогичная вот этой: http://passport-photo-software.com/screens.php Функциональность: - Захват фото с камеры или загрузка из файла. - Обрезка изображения с автоматическим определением лица (можно ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен лаунчер модов для ArmA 2. Лаунчер должен быть написан на C# (WPF), используя MahApps MetroUI. Должен уметь скачивать, устанавливать и запускать моды. Моды находятся в хранилище Amazon S3 (доступ будет предоставлен выбранному разработчику), программа ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Добрый день. Требуется настольное приложение для импорта и экспорта данных из базы данных Access и приема/передачи этих данных веб приложению через веб-сервисы. Язык разработки - C#, желателен опыт в использовании Telerik. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад