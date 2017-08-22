yamanov

Максим yamanov

 
37 летФилиппины/Манила
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка/программирование сайтов: HTML5, CSS3, Bootsrap, Javascript, jQuery

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

SASS/SCSS

Responsive.

Bootstrap 3. 

Parallax scrolling.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Делаю сайты «Под ключ» на любой CMS﻿

Мои работы

https://priznanie.one/

http://bagsor.ru/

www.flydex.ru

http://webzombie.ru/alterra/

http://templines.rocks/html/lesh/transaero/02_home.html

http://www.tf-filter.ru

https://steamtrade.net/, https://skinwin.com/, http://lad24.ru/ 

http://8express.ru/ru

http://templines.rocks/html/galliope/01-home-1.html

http://medvedev.by

http://wallst.by

https://hozyain.by

http://t-solutions.lt

http://msk.autoretail.ru/

Способ Оплаты:

Яндекс Деньги.

Paypal

WebMoney (WMZ, WMR, WME)

Контакты:

 Телеграмм: @mr_Yamanov

JavascriptAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSSASS