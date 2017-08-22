Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android, Windows Phone).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
SASS/SCSS
Responsive.
Bootstrap 3.
Parallax scrolling.
Соблюдение стандартов W3C.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
Комментарии.
Делаю сайты «Под ключ» на любой CMS
Мои работы
http://templines.rocks/html/lesh/transaero/02_home.html
https://steamtrade.net/, https://skinwin.com/, http://lad24.ru/
http://templines.rocks/html/galliope/01-home-1.html
Способ Оплаты:
Яндекс Деньги.
Paypal
WebMoney (WMZ, WMR, WME)
Контакты:
Телеграмм: @mr_Yamanov