yarovitpolk

Ярослав yarovitpolk

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Верстка под WebAsyst Shop Script (2)

    Нужна верстка под WebAsyst Shop Script. т.е. нужно сделать шаблон в соответствии с дизайном. Есть исходники в PSD. Условия следующие. Я вышлю вам движек, что бы потом не возникло конфликта версий, ...

    Webasyst
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под WebAsyst Shop Script

    Нужна верстка под WebAsyst Shop Script Условия следующие. Я вышлю вам движек, что бы потом не возникло конфликта версий, результат вы показываете на вашем хостинге, после чего я оплачиваю вашу работу, и ...

    Webasyst
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн

    $250

    Нужно разработать уникальный шаблон, для сайта на Битрикс тематика Аренда яхт, лодок, катамаранов. Цвета морские

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад