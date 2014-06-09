Drupal 6+ubercart, нужно сделать что бы при выборе чекбокса в админке, на страницах сайта, поверх фото товара накладывалось изображение с текстом "Рекомендуем".
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $3
Есть готовая таблица, не получается прилепить первую строку(прилипла, но уезжает) Ссылка на таблицу: goo.gl/KbZElq , пароль 111222HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Есть задача написать скрипт рулетки, взаимодействующий с приложением "Зомби Ферма" в социальной сети vk.com, пример скрипта можно посмотреть на сайте zombiferma.ru/siteroulette (требуется авторизация через vk.com). Жду Ваших предложений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $7
На сайте возникает конфликт меню ubermenu со скриптом на JS. В логах вот что: Uncaught TypeError: undefined is not a function ubermenu.min.js:45 UberMenu initialized via window.load ubermenu.min.js:9 Uncaught TypeError: undefined is not a functionЗавершен9 лет назад
- $20
После переноса сайта с хостинга на свой сервер, некоторые страницы сайта стали загружаться не полностью, а именно не подгружается информация из базы данных, обычно не загружается только футер, но на некоторых страницах пропадает не только ...Завершен9 лет назад
Drupal 6, на страницах повторяется описание. При восстановлении сайта из резервной копии дубликат пропадает, но после авторизации в админке, дубль на странице вновь появляется.Завершен9 лет назад
- $10
Имеется готовый сайт на SlaedCMS, нужно прикрутить к нему модуль авторизации в соц сетях(ulogin), есть сам модуль, в нужные файлы добавил то что указано в инструкции, не знаю как теперь вывести на страницу авторизации кнопку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад