yayurka

Петров yayurka

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
zlodes
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Прилепить первую строку в таблице
Хороший заказчик, всё подробно объяснил, оплатил моментально. Рекомендую!
Спасибо Златославу за быстрое и качественное решение проблемы по проекту. Так же дал дополнительные рекомендации по сайту.
Ответный отзыв
filippovjegor
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Wordpress UberMenu конфликт с js
Я доволен сотрудничеством с Максимом. Все отлично, оплатил работу сразу.
Спасибо Егору! Помог в решении проблемы!
Ответный отзыв
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Поправить работу HostCMS на сервере
Отличный заказчик, проверка оплата моментально! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Сергей помог с решением проблемы, объяснил в чем было дело, а так же дал дополнительные рекомендации по настройке сервера.
Ответный отзыв
iryston
Игорь 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Убрать дублирование материала в Drupal
Очень рад знакомству с Максимом! Мгновенная и адекватная реакция на вопросы, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Огромное спасибо за работу, по мимо основной задачи, Игорь сделал замечания по безопасности и самостоятельно закрыл уязвимости в скрипте, а так же обновил модули.
Ответный отзыв
tyty
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поправить строчку в скрипте
Все прошло на высшем уровне.
Большое спасибо Ярославу! Очень помог с проектом на PHP, разобрался в корявом скрипте, добавил в него все что я просил, работа сделана очень быстро. Так же очень отзывчив и уже после завершения проекта допилил кое-что по дизайну. Рекомендую!
Ответный отзыв