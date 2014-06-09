Большое спасибо Ярославу! Очень помог с проектом на PHP, разобрался в корявом скрипте, добавил в него все что я просил, работа сделана очень быстро. Так же очень отзывчив и уже после завершения проекта допилил кое-что по дизайну. Рекомендую!