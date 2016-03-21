Drupal, вывод наложить картинку на фото товара при выборе чекбокса

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Закрыт2 заявки207 просмотров

Drupal 6+ubercart, нужно сделать что бы при выборе чекбокса в админке, на страницах сайта, поверх фото товара накладывалось изображение с текстом "Рекомендуем". 

Drupal
9 лет назад
yayurka
Петров 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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