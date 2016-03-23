Доработка сайта на ModX

Здравствуйте ув. исполнители.

Есть сайт на ModX, необходимо установить на сайт для редактирования страниц визуальный редактор TinyMCE, возможно другой наиболее лучший.

Интересует стоимость и сроки.

Требуется ещё небольшие доработки по обсуждению, после криворукого программиста.