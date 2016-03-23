Доработка сайта на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки161 просмотр

Здравствуйте ув. исполнители.

Есть сайт на ModX, необходимо установить на сайт для редактирования страниц визуальный редактор TinyMCE, возможно другой наиболее лучший. 

Интересует стоимость и сроки.

Требуется ещё небольшие доработки по обсуждению, после криворукого программиста. 

MODX
9 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Доволен качеством работы, соблюдением сроков и постоянной связью, рекомендую как ответственного исполнителя!
Отличный заказчик, по оплате и постановке задачи нареканий нет, приятно было работать Однозначно рекомендую к сотрудничеству Спасибо

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад