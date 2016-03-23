Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой ...
Доработка сайта на ModX
Здравствуйте ув. исполнители.
Есть сайт на ModX, необходимо установить на сайт для редактирования страниц визуальный редактор TinyMCE, возможно другой наиболее лучший.
Интересует стоимость и сроки.
Требуется ещё небольшие доработки по обсуждению, после криворукого программиста.
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