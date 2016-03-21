Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой ...
Отредактировать магазин на опенкарте
Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/
1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь перенести дизайн на существующий функционал (с http://ver2.qiwimart.com/ )
в целом ваши вопросы приветствуются
есть уже версия которую делали http://ver4.qiwimart.com/
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