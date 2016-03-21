Отредактировать магазин на опенкарте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/  на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/

 1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию  7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь перенести дизайн на существующий функционал (с http://ver2.qiwimart.com/ ) 

в целом ваши вопросы приветствуются 

есть уже версия которую делали http://ver4.qiwimart.com/

Opencart
9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров