Отредактировать магазин на опенкарте

Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/

1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь перенести дизайн на существующий функционал (с http://ver2.qiwimart.com/ )

в целом ваши вопросы приветствуются

есть уже версия которую делали http://ver4.qiwimart.com/