Настроить модуль Opencart (Автоматическая обработка прайс-листов)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно помочь настроить модуль чтобы он выполнял все свои заявленные функции.

Желательно с опытом работы с данным модулем.

Opencart
9 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров