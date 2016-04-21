Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой ...
Верстка + CMS для 2х страничного сайта
Необходимо сделать верстку + программинг под CMS
Сайт небольшой. Два типа страниц, несколько форм.
Доп. функционал:
1. Слайдер
2. Появление 2й версии верхнего меню при скроле и закрепление его вверху браузера.
3. API карта с Яндекса
Состав сайта:
1. Главная
2. Внутренняя (карточка товара)
3. Форма обратного звонка
4. Форма заявки
5. Форма отзыва
Корзина и цены НЕ нужны. Это просто сайт - витрина.
Требования к верстке:
1. Адекватный вид под мониторы 2560 пикселей
2. Кроссбраузерная верстка
3. SEO оптимизированный код:
-h1,h2,h3 только в тексте описания страниц и товаров, остальные заголовки через
-метатеги
-title
-все стили только в CSS
- только для выделения ключевых слов в тексте ( и не используются)
4. HMTL5 эффекты (вылеты, появления, паралакс для иконок и картинок) - на усмотрение разработчика либо по моим референсам
В приложении скрины 2х страниц для ознакомления.
Макеты идут от 1200 пикселей в ширину. Задний фон
Пишите цены, сроки и CMS.
CMS должна позволять:
1. Менять тексты на главной
2. Менять описание карточек товаров
3. Добавлять картинки к товарам
4. Менять контактные данные в шаблоне
5. Управлять слайдером
6. Отправлять данные из форм на email
7. Управлять отзывами (добавление, удаление, редактирование)
Я больше склоняюсь к MODx/Wordpress и самописной CMS.
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