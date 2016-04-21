Верстка + CMS для 2х страничного сайта

С Дмитрием понравилось работать. Однозначно буду привлекать его на будущие проекты исполнителем. Чувствуется, что человек обладает хорошим опытом и даже если что-то не знает, то находит решение самостоятельно. Работы выполнены согласно брифу и в тайминге, как и договаривались. Все баги и правки, что я просил поправить\допилить исправлялись в течении 1-2 вечеров. Кроме того Дмитрий обучил как работать с системой ModX и установил сайт на хостинг без доп. костов. Диме большой респект и успехов в продакшене сайтов :)