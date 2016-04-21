Верстка + CMS для 2х страничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок242 просмотра

Необходимо сделать верстку + программинг под CMS 

Сайт небольшой. Два типа страниц, несколько форм.

Доп. функционал:

1. Слайдер

2. Появление 2й версии верхнего меню при скроле и закрепление его вверху браузера.

3. API карта с Яндекса

Состав сайта:

1. Главная

2. Внутренняя (карточка товара)

3. Форма обратного звонка

4. Форма заявки

5. Форма отзыва

Корзина и цены НЕ нужны. Это просто сайт - витрина.

Требования к верстке:

1. Адекватный  вид под мониторы 2560 пикселей

2. Кроссбраузерная верстка

3.  SEO оптимизированный код:

-h1,h2,h3 только в тексте описания страниц и товаров, остальные заголовки через

-метатеги

-title

-все стили только в CSS

- только для выделения ключевых слов в тексте ( и не используются)

4. HMTL5 эффекты (вылеты, появления, паралакс для иконок и картинок) - на усмотрение разработчика либо по моим референсам

В приложении скрины 2х страниц для ознакомления.

Макеты идут от 1200 пикселей в ширину. Задний фон

Пишите цены, сроки и CMS. 

CMS должна позволять:

1. Менять тексты на главной

2. Менять описание карточек товаров

3. Добавлять картинки к товарам

4. Менять контактные данные в шаблоне

5. Управлять слайдером

6. Отправлять данные из форм на email

7. Управлять отзывами (добавление, удаление, редактирование)

Я больше склоняюсь к MODx/Wordpress и самописной CMS.

CSSMODXWordPress
9 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
7 дней
С Дмитрием понравилось работать. Однозначно буду привлекать его на будущие проекты исполнителем. Чувствуется, что человек обладает хорошим опытом и даже если что-то не знает, то находит решение самостоятельно. Работы выполнены согласно брифу и в тайминге, как и договаривались. Все баги и правки, что я просил поправить\допилить исправлялись в течении 1-2 вечеров. Кроме того Дмитрий обучил как работать с системой ModX и установил сайт на хостинг без доп. костов. Диме большой респект и успехов в продакшене сайтов :)
Отличный заказчик Грамотная постановка задачи, оплата в срок Был рад сотрудничеству Спасибо

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад