Установить, настроить шаблон на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок208 просмотров

Нужно установить и настроить шаблон http://goo.gl/uvWs7k  на Wordpress.

Тематика - региональный новостной сайт.  

WordPress
9 лет назад
Farfor84
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров