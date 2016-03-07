Парсинг сайтов / сбор и обработка информации / Базы данных / Прикладное ПО

Образование: Кременчугский Национальный Университет имени М. Остроградского, специальность: Компьютерные системы и сети

Знание английского: выше среднего

Виды деятельности: организация и проектирование баз данных, парсинг сайтов, написание прикладного ПО

Языки программирования: С/С++, Python

СУБД: MySQL, MS SQL, а также sqlite

Личные качества: ответственный, трудолюбивый, общительный, дружелюбный, легко обучаюсь новому

﻿Не боюсь сложностей, а только с задором берусь за их преодоление. Быстро и качественно, а самое главное за приемлемую цену, выполню проект любой сложности. Всегда готов с Вами сотрудничать))