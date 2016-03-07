Парсинг сайтов / сбор и обработка информации / Базы данных / Прикладное ПО
Образование: Кременчугский Национальный Университет имени М. Остроградского, специальность: Компьютерные системы и сети
Знание английского: выше среднего
Виды деятельности: организация и проектирование баз данных, парсинг сайтов, написание прикладного ПО
Языки программирования: С/С++, Python
СУБД: MySQL, MS SQL, а также sqlite
Личные качества: ответственный, трудолюбивый, общительный, дружелюбный, легко обучаюсь новому
Не боюсь сложностей, а только с задором берусь за их преодоление. Быстро и качественно, а самое главное за приемлемую цену, выполню проект любой сложности. Всегда готов с Вами сотрудничать))
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
#188
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#234
Прикладное ПО
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#424
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
#466
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1230