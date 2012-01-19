yurik

Юрий yurik

 
39 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Ася 50595931

Скайп dalbon84

Мыло [email protected]

Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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