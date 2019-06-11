yuriyperegudov

Юрий Перегудов yuriyperegudov

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
3 года назад
Вёрстка landing page
Всем рекомендую Юрия к сотрудничеству! С оплатой никаких проблем, обратная связь на очень высоком уровне.
Работа выполнена качественно и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Необходимо сделать хороший рерайт статей на спортивную тематику
Надёжный заказчик. Рекомендую.
Работа сделана качественно и в срок
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
24 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$80
10 баллов
4 года назад
Небходимо сверстать одностраничный лендинг
Самые положительные впечатления от работы, благодарю за интересный проект. Рекомендую Юрия как отличного заказчика! Буду рад нашему сотрудничеству в дальнейшем)
Работа сделана качественно и в срок. Все требования соблюдены, очень рекомендую.
Ответный отзыв