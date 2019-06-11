yuriyperegudov

Необходимо сверстать блок, при прокрутке на который он будет фиксироваться на всю высоту экрана. При дальнейшем скролле содержимое блока будет меняться 3 раза при трёх скроллах. При скролле меняется активная таба, текст, и бэкграунд имейдж ...