yuriyperegudov

Необходимо сверстать блок, при прокрутке на который он будет фиксироваться на всю высоту экрана. При дальнейшем скролле содержимое блока будет меняться 3 раза при трёх скроллах. При скролле меняется активная таба, текст, и бэкграунд имейдж ...
- $50HTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Есть небольшое приложение на Ionic 5. Необходимо подготовить его для публикации и опубликовать в магазинах Apple и Google. Настроить сплеш скрин, иконку, сделать продакшн приложение для логина в FB.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо качественно сверстать страницу лэндинга (html5 + css3) . Для настольных и мобильных устройств (до 320 пикселей) . Дизайн разработанный есть. Фото дизайна для настольной версии прикреплено к заказу. Требования: соответствие утвержденному дизайну, кроссбрауезность, адаптивность, адекватные ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт на asp.net, нужно исправить некоторые программные вещи на сайте. В дальнейшем возможна потребность полной переработки сайта. Предложите своё почасовое предложение.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
Небходимо сверстать одностраничный лендинг и адаптировать для мобильных устройств. Дизайн десктопной и мобильной версии есть. Требуется полное соответствие макету и соблюдение сроков. Проект размещен на [url=https://xd.adobe.com/]https://xd.adobe.com[/url]. Дизайн десктопа на скриншотах. При заключении сделки высылаю ссылку на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $55
Необходимо сделать хороший качественный рерайт статей на спортивную тематику. Всего 10 статей разного объема. Исходники предоставляю. Условия проверки: по адвего глубокой проверкой с размером шингла 3, и поисковой фразой 7 слов. Уникальность по адвего не менее 90% Стоимость 1000 ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Необходимо разместить готовое ionic приложение в Google store и App store в кратчайшие срокиПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад