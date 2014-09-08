Есть отель для животных Необходимо за неделю сделать сайт-визитку для него Также нужна минимальная CMS для редактирования базовой информации Требования к дизайну - минималистичность
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Есть отель для животных Необходимо за неделю сделать сайт-визитку для него Также нужна минимальная CMS для редактирования базовой информации Требования к дизайну - минималистичность
Необходимо написать скрипт, позволяющий захватывать происходящее на экране компьютера и транслировать по сети в реальном времени. Предварительно это можно сделать только на Java, посему нужен человек, в данном языке разбирающийся. Также при предложении своих услуг ...
Проблема в том, что почта, отправленная через mail(), а также phpmailer через SMTP определяется как спам GMail'ом. Нужно сделать, чтобы сообщения попадали во входящие данного почтового сервиса. Срок - 2 дня.