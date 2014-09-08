zenin_one

Владимир zenin_one

 
32 годаРоссия/Петрозаводск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Haiter
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
7 баллов
9 лет назад
Нужно настроить отправку почты с сервера.
Все было отлично, НО оплату прислали только сейчас.
Задание было выполнено качественно и в короткие сроки. Отлично разбирается в своей специализации. Рекомендую.
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