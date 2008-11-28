Сайты под ключ - на своей cms. Используется только ядро, остальное пишется под каждый проект индивидуально. Никаких решений "через задницу" (аля "чтобы добавить продукт нужно в разделе статьи создать заготовку, потом переделать это в товар и пр. и пр."), ничего лишнего. Удобная система разграничения прав, при необходимости - удобная работа с несколькими языками.
При четком понимании того что нужно - достаточно короткие сроки.
При не полном непонимании - написание подробного ТЗ вместе с заказчиком. С моей стороны - консультирование по тех. части и юзабилити, с вашей - ощущение того как это должно выглядеть, какие цели преследовать и решать.
Общий стаж работы по специальности:
5 лет
опыт работы в крупнейших российских it-компаниях (TOP 5 рунета)
Владение языками программирования:
PHP 4.x/5.x(+Smarty, +PEAR, +Memcashed), JavaScript/Jscript(+HTML, + HTML DOM), UNIX-Shell
Прикладное программирование: С++, Delphi
Владение языками доступа к данным:
SQL (MySQL 4/5, PostgreSQL)
Владение языками разметки:
(X)HTML, CSS 1/2, XML(+XSLT), WML
Дополнительные навыки:
ООП
Разработка архитектуры hiload-проектов.
Организация работы команды разработчиков.
Знания SEO.
Понимание и оптимизация чужого кода.
Знание CVS/SVN.
Linux - опытный пользователь.
Значительные знания в области CMS.