Разработка и проектирование
Python, Java, Sql, Oracle, PostgreSQL, Delphi.
Сбор информации, парсинг данных, написание клиентских приложений.
Специализируюсь на парсинге Инстаграм с использованием мобильного апи Инстаграм. Помогу со сбором и анализом данных из профилей Инстаграм.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую работу с Вячеславом.
Ответный отзыв
Рекомендую! Отличный заказчик! Буду рад поработать снова!