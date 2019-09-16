zinin39

Вячеслав zinin39

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и проектирование

Python, Java, Sql, Oracle, PostgreSQL, Delphi.

Сбор информации, парсинг данных, написание клиентских приложений.

Специализируюсь на парсинге Инстаграм с использованием мобильного апи Инстаграм. Помогу со сбором и анализом данных из профилей Инстаграм. 

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Отзывы заказчиков

guest_15684035329043
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Скрипт по поиску самых читаемых статей на сайтах по заданной теме
Рекомендую работу с Вячеславом.
Рекомендую! Отличный заказчик! Буду рад поработать снова!
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