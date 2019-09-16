Разработка и проектирование

Python, Java, Sql, Oracle, PostgreSQL, Delphi.

Сбор информации, парсинг данных, написание клиентских приложений.

Специализируюсь на парсинге Инстаграм с использованием мобильного апи Инстаграм. Помогу со сбором и анализом данных из профилей Инстаграм.