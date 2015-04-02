Доработать Битрикс24

Внедрили у себя Битрикс24, не до конца.

Нужна помощь в:

1. Обновление прайсов. Получаем прайсы в ексель. Нужно настроить систему импорта новых прайсов и обновления цен существующих позиций.

2. Отправка заказов. За день менеджеры регистрируют сделки. В конце дня новые сделки нужно экспортировать в ексель. И создать Бизнес-процесс для отправки группы сделок на поставщика, на текущий момент можно делать заказ только по одной сделке.