Настроить связку 1С:УТ 10.3 с 1С:Розница 2

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Здравствуйте,

Что имеем:

1) Ноутбук с 1С Управление торговлей 10.3

Забиты номенклатура и приходные документы (в общем 1200 товарных позиций)

2) Пк (касса) в магазине с 1С Розница 2.0

Задача:

1) Настроить конфигурации и организовать обмен.

2) Нужна помощь в настройке торгового оборудования (сканер ШК и ЕНВД принтер) в 1С:Розница

Работа удаленная Интернет и TeamViewer.

Спасибо.

10 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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