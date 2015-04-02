Необходимо преобразовать базу Бухгалтерия 1С 7.7 в версию 1С 8.2 (8.2.19.116, релиз 2.0.60.4) База в файловом виде.
Настроить связку 1С:УТ 10.3 с 1С:Розница 2
Здравствуйте,
Что имеем:
1) Ноутбук с 1С Управление торговлей 10.3
Забиты номенклатура и приходные документы (в общем 1200 товарных позиций)
2) Пк (касса) в магазине с 1С Розница 2.0
Задача:
1) Настроить конфигурации и организовать обмен.
2) Нужна помощь в настройке торгового оборудования (сканер ШК и ЕНВД принтер) в 1С:Розница
Работа удаленная Интернет и TeamViewer.
Спасибо.
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