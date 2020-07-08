Сделать внешний отчёт в 1С УНФ

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт11 заявок915 просмотров

Необходимо написать внешний отчёт в 1С УНФ который будет формировать остатки на выбранную дату. В отчёт должны входить такие данные как: Код, Наименование товара, Артикул, Штрих код, Характеристика, Количество остатков, Цена реализации. Жду предложений! 

5 лет назад
impForester
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ярослав
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
1С-программирование
Тагир
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад
91 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
1С-программирование
Сергей
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Сергей
 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
1С-программирование
Татьяна
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад