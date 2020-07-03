Интеграция 1С Управление Автотранспортом с системами мониторинга

Отчет о превышениях в данный момент по геозонам:

• В каждой геозоне свои скоростные ограничения.

• В отчете должны отображаться все водители, которые нарушают в данный момент в каждой из геозон. Для этого нужно понимать в какой геозоне находится машина. Т.е., какие координаты принадлежат какой геозоне.

Точные формы отчета и прочие детали укажу в ЛС.