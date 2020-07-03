Добработка отчета 1С на управляемых формах

Есть отчет, работает в Управление Торговлей для Казахстана 3 (адаптация УТ 11.4 российская), называется Прайс-лист с картинками (https://coderstar.ru/otchety/prais-kartinki).

Необходимо добавить возможность органичивать результирующую выборку данных одним, либо несколькими сегментами.

Сам автор отчета в данный момент занят, и не может внести изменения. Поэтому обратиились на биржу по его совету.

Плюс, необходимо внести косметические изменения в шапку отчета (вместо парамертов отчета, чтобы отображалась коммерческая информация телефон, сайт и т.д)