Добработка отчета 1С на управляемых формах

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Закрыт5 заявок937 просмотров

Есть отчет, работает в Управление Торговлей для Казахстана 3 (адаптация УТ 11.4 российская), называется Прайс-лист с картинками (https://coderstar.ru/otchety/prais-kartinki). 

Необходимо добавить возможность органичивать результирующую выборку данных одним, либо несколькими сегментами. 

Сам автор отчета в данный момент занят, и не может внести изменения. Поэтому обратиились на биржу по его совету. 

Плюс, необходимо внести косметические изменения в шапку отчета (вместо парамертов отчета, чтобы отображалась коммерческая информация телефон, сайт и т.д)

5 лет назад
alexiit
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Выбранный исполнитель

pogroup
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