Доработка связаная с Wordpress и 1с

Мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Сейчас мы ищем эксперта в Zoho-CRM. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Необходимо реализовать возможность просчета маржи по сделке:1. Выставить входную цену товара, чтобы это ...