Мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Сейчас мы ищем эксперта в Zoho-CRM. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Необходимо реализовать возможность просчета маржи по сделке:1. Выставить входную цену товара, чтобы это ...
Доработка связаная с Wordpress и 1с
Есть сайт на Wordpress, с плагином “WooCommerce” и плагином "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”.
Необходим ряд дработок, подробней в ЛС.
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