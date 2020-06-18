Доработка связаная с Wordpress и 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки370 просмотров

Есть сайт на Wordpress, с плагином “WooCommerce” и плагином "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”.

 Необходим ряд дработок, подробней в ЛС. 

WooCommerceWordPress
5 лет назад
guest_15900463583068
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Заявки фрилансеров

Никита
 
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Васильев
 
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