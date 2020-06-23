Загрузить базу с exel в 1с (ua бюджет)

Требуется отладить выгрузку товаров на Опен Карт Товары с Разными Характеристиками. Нужно наладить выгрузку, с дальнейшим удобным способом обновления товаров через файл или ссылку Указывайте сроки и стоимость. Тут ответ "надо смотреть" не ...