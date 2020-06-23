Загрузить базу с exel в 1с (ua бюджет)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт7 заявок514 просмотров

есть файл exel нужно внести остатки не оборотных активов  в 1с (юа бюджет)

5 лет назад
hel1_yeah
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Васильев
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад