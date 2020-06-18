есть файл exel нужно внести остатки не оборотных активов в 1с (юа бюджет)
Специалист Zoho CRM
Мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Сейчас мы ищем эксперта в Zoho-CRM. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Необходимо реализовать возможность просчета маржи по сделке:1. Выставить входную цену товара, чтобы это учитывалось в сделке 2. Определить продажную цену, чтобы это учитывалось в сделке 3. Просчитать маржинальность по отдельно взятой сделке Среди наших клиентов есть англоязычные, поэтому хороший уровень английского необходим. Можем предоставить работу на разных условиях.Будет плюсом, если вы ответите на несколько вопросов:1. Какие самые сложные проекты вы уже сделали?2. Какие задачи вам нравятся больше всего, а какие нет?3. Какова ваша цена за час для обычного проекта?4. Какова ваша цена за час для сложных проектов?5. Вы когда-нибудь работали с другими CRM-системами?6. Какой у вас уровень английского?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется реализовать интеграцию сs-cart с 1с. Из 1с в Cs-cart: Выгрузка товаров, Изображений, доп изображений, стоимость, НДС, описание, категории, бренд, и т.д. Из Cs-cart в 1с: ...Закрыт5 лет назад
Требуется отладить выгрузку товаров на Опен Карт Товары с Разными Характеристиками. Нужно наладить выгрузку, с дальнейшим удобным способом обновления товаров через файл или ссылку Указывайте сроки и стоимость. Тут ответ "надо смотреть" не ...Закрыт5 лет назад
Доработать сайт 1С-Битрикс, подробно расскажу исполнителю. правки не сложные, но если нет опыта, не откликайтесь)Закрыт5 лет назад
Обновление конфигурации бухгалтерия 2.0 до актуальной Требуется обновить конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.6) до последней актуальной версии. Конфигурация стандартная, без изменений1С-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать программуЗакрыт5 лет назад
- $8
Нужно разобраться в чем дело. Вот что пишет 1С, скрины ниже.Закрыт5 лет назад
Нужно грамотно настроить обмен 1с и сайта на битриксЗакрыт5 лет назад
Нужно связать магазин на WordPress (Woocommerce) c 1C, чтоб при заказе данные с сайта отправлялись в 1С. Отправляться должен заказ, пользователь, адрес и дополнительная информация, которую введёт посетитель1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1c 8.3 торговля. изменения в конфигурации, создание отчетов. создание отчетов, веб приложения, интеграция. Добавление шаблона отчета в проект. настройка рмк 1с розница. подключение торгового оборудования.1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад