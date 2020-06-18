Специалист Zoho CRM

Мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Сейчас мы ищем эксперта в Zoho-CRM. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Необходимо реализовать возможность просчета маржи по сделке:1. Выставить входную цену товара, чтобы это учитывалось в сделке 2. Определить продажную цену, чтобы это учитывалось в сделке 3. Просчитать маржинальность по отдельно взятой сделке Среди наших клиентов есть англоязычные, поэтому хороший уровень английского необходим. Можем предоставить работу на разных условиях.Будет плюсом, если вы ответите на несколько вопросов:1. Какие самые сложные проекты вы уже сделали?2. Какие задачи вам нравятся больше всего, а какие нет?3. Какова ваша цена за час для обычного проекта?4. Какова ваша цена за час для сложных проектов?5. Вы когда-нибудь работали с другими CRM-системами?6. Какой у вас уровень английского?