WEB service 1С WMS Логистика. Управление складом

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки541 просмотр

1С 8.3 релиз 8.3.10.24.60

WMS Логистика. Управление складом ред. 4.5 релиз 4.5.10.13

Необходимо реализовать WEB service с поддержкой протокола REST для выполнения операций подбора, приема, перемещения товара и инвентаризации.

или 

Предоставить документацию для взаимодействия с сервисом WMS по SOAP протоколу

5 лет назад
guest_15934168688997
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Васильев
 
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Был
2 года назад
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Никита
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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