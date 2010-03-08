WEB service 1С WMS Логистика. Управление складом

[table]Доброго всем времени суток! Не могу понять причину недоразумения: в форме списка справочника есть таблица СписокСтандартныйПоискНоменклатура. Таблица эта имеет путь к данным СписокНоменклатура (динамический список). Если я добавляю реквизит МойРеквизит в СписокНоменклатура (дорабатываю произвольный ...