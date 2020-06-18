Нужна помощь

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[table]Доброго всем времени суток! Не могу понять причину недоразумения:

в форме списка справочника есть таблица СписокСтандартныйПоискНоменклатура. Таблица эта имеет путь к данным СписокНоменклатура (динамический список). Если я добавляю реквизит МойРеквизит в СписокНоменклатура (дорабатываю произвольный запрос), то почему при добавлении ручками в эту самую таблицу СписокСтандартныйПоискНоменклатура добавленный мной МойРеквизит не высвечивается в таблице СписокСтандартныйПоискНоменклатура [/table]

5 лет назад
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