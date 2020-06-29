Нужна консультация по 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок986 просмотров

Имеется старая версия 1С пока еще не известно какая редакция.

Хотели бы получить квалифицированную консультацию по некоторым вопросам:

- Обновление

- Установка плагинов

- Формирование дополнительных процедур.

Более детально уже при общении.

5 лет назад
AiosS
Давид 
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