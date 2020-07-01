Настроить обмен между базами 1С Бухгалтерия 3.0

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Закрыт5 заявок700 просмотров

Необходимо настроить синхронизацию через РИБ 1С Бухгалтерия 3.0 (центральная и переферийная) и ЗУП - Бухгалтери

5 лет назад
guest_15222997856948
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