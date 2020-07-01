Имеется старая версия 1С пока еще не известно какая редакция. Хотели бы получить квалифицированную консультацию по некоторым вопросам: - Обновление - Установка плагинов - Формирование дополнительных процедур. Более ...
Настроить обмен между базами 1С Бухгалтерия 3.0
Необходимо настроить синхронизацию через РИБ 1С Бухгалтерия 3.0 (центральная и переферийная) и ЗУП - Бухгалтери
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
1С 8.3 релиз 8.3.10.24.60 1С WMS Логистика. Управление складом ред. 4.5 релиз 4.5.10.13 Необходимо реализовать WEB service с поддержкой протокола REST для выполнения операций подбора, приема, перемещения товара и инвентаризации. или ...Закрыт5 лет назад
[table]Доброго всем времени суток! Не могу понять причину недоразумения: в форме списка справочника есть таблица СписокСтандартныйПоискНоменклатура. Таблица эта имеет путь к данным СписокНоменклатура (динамический список). Если я добавляю реквизит МойРеквизит в СписокНоменклатура (дорабатываю произвольный ...Закрыт5 лет назад
1с Предприятие 8.3.14.1993 Комплексная автоматизация редакция 1.1.22.1 с облачным Битрикс 24 Нужно синхронизировать Контакты Компании Заказы Товары В обе стороны1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на Wordpress, с плагином “WooCommerce” и плагином "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”. Необходим ряд дработок, подробней в ЛС.Закрыт5 лет назад
Мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов, внедрением CRM-систем, построением организационных структур. Сейчас мы ищем эксперта в Zoho-CRM. Оплату можем рассмотреть за час или за проект.Необходимо реализовать возможность просчета маржи по сделке:1. Выставить входную цену товара, чтобы это ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
есть файл exel нужно внести остатки не оборотных активов в 1с (юа бюджет)1С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется реализовать интеграцию сs-cart с 1с. Из 1с в Cs-cart: Выгрузка товаров, Изображений, доп изображений, стоимость, НДС, описание, категории, бренд, и т.д. Из Cs-cart в 1с: ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработать сайт 1С-Битрикс, подробно расскажу исполнителю. правки не сложные, но если нет опыта, не откликайтесь)Закрыт5 лет назад
Обновление конфигурации бухгалтерия 2.0 до актуальной Требуется обновить конфигурацию Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.6) до последней актуальной версии. Конфигурация стандартная, без изменений1С-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад