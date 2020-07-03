1С 8,3 обычное приложение. Необходимо написать обработку получения показателей счетчиков посетитетелей через WEB-API: 1. по организации в целом за последние N дней (максимум 20); 2. по счетчику за период с Дата1 по ...
1С: Получение показателей счетчиков посетителей через WEB-API
1С 8,3 обычное приложение.
Необходимо написать обработку получения показателей счетчиков посетитетелей через WEB-API:
1. по организации в целом за последние N дней (максимум 20);
2. по счетчику за период с Дата1 по Дата2.
3. Записать/перезаписать показания в регистр сведений.
Необходимые объекты:
1. Справочник Склады
2. Справочник СчетчикиПосетителей, обязательный реквизит Ключ (строка,50), подчинен спр. Склады
3. Справочник НастройкиСоединений, обязательные реквизиты СтрокаСоединения (строка, 255), КлючОрганизации (строка, 50)
4. Регистр сведений ДанныеСчетчиковПосетителей (независимый, непериодический)
Измерения:
СчетчикПосетителей (Справочник.СчетчикиПосетителей)
ДатаИВремя (дата, дата и время)
Ресурсы:
Входящие (число)
Исходящие (число)
документация WEB-API: https://portal.gsmcounters.com/#web-api
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