1С: Получение показателей счетчиков посетителей через WEB-API

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Завершен4 заявки401 просмотр

1С 8,3 обычное приложение.

Необходимо написать обработку получения показателей счетчиков посетитетелей через WEB-API:

1. по организации в целом за последние N дней (максимум 20);

2. по счетчику за период с Дата1 по Дата2.

3. Записать/перезаписать показания в регистр сведений.

Необходимые объекты:

1. Справочник Склады

2. Справочник СчетчикиПосетителей, обязательный реквизит Ключ (строка,50), подчинен спр. Склады

3. Справочник НастройкиСоединений, обязательные реквизиты СтрокаСоединения (строка, 255), КлючОрганизации (строка, 50)

4. Регистр сведений ДанныеСчетчиковПосетителей (независимый, непериодический)

Измерения: 

СчетчикПосетителей (Справочник.СчетчикиПосетителей)

ДатаИВремя (дата, дата и время)

Ресурсы:

Входящие (число)

Исходящие (число)

документация WEB-API: https://portal.gsmcounters.com/#web-api 

5 лет назад
medko_denis
Денис 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

SIV1988
Игорь 
36 лет
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3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все ок, рекомендую

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Сергей
 
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