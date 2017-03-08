Обработка для заказов. 1с. УТ 10.3 (8.3.17)

• Необходимо создать обработку, которая будет включать в себя таблицу для ввода данных.

• Так же необходимо создать функцию, которая будет создавать «Заказ поставщику» на основании данных в таблице (т.е. конвертировать данные из обработки в заказ).

Детальное описание задания (ТЗ на 4 стр. с картинками) можете найти во вложении.