Настроить сканер ШК в программе 1с УТ 10.3 через тонкий клиент

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Закрыт3 заявки751 просмотр

Настроить сканер ШК в программе 1с УТ 10.3 через тонкий клиент для работы с маркированной обувью 

5 лет назад
guest_15938675072996
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