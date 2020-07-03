Отчет о превышениях в данный момент по геозонам: • В каждой геозоне свои скоростные ограничения. • В отчете должны отображаться все водители, которые нарушают в данный момент в каждой из геозон. ...
База кроссов в 1С (автозапчасти)
Добрый день! Ищу человека, который работал с разработкой магазина запчастей. Нужно прикрутить базу кроссов в 1С 8.2, с возможностью поиска по оригинальному номеру детали, с отображением кроссов, которые есть у наших поставщиков(прайсы есть).
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