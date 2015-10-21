Синхронизация нетиповой конфигурации 1С с типовой конфигурацией

Пользуемся в работе конфигурацией 1С "Управление торговлей для Украины", редакция 2.1. Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2003 (8.2.1.3) на платформе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106) переделанной под свои потребности. Есть потребность использовать возможности типовых решений, но доделывать наше нетиповое решение и трудоемко и дорого. Поэтому хотим реализовать синхронизацию с помощью обработки нашей переделанной конфигурации со стандартной конфигурацией 1С, что позволит использовать возможности обеих конфигураций.

Хочется услышать есть ли опыт работы у кого-либо такого типа реализаии и ориентировочную стоимость и время.