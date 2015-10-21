Установить, настроить 1С

Сейчас пользуюсь 1С 7.7 Торговля и Склад. Нужно поставить новую 1С, в которой можно было бы работать нескольким пользователям одновременно, а так же удаленно. Будет нужен перенос базы из старой версии в новую.

Предлагайте ваши варианты и стоимость.