Выгрузка из ТиС во Frontol

1С-программированиеЗакрыт4 заявки218 просмотров
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Доброго вечера, ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА

Есть переписанная конфигурация Торговля и склад, ред.9.2 (MD вышлю на почту) используеться в розничном продуктовом супермаркете.

Задача: необходимо дописать стандартную обработку off_spos.ert для выгрузки в кассы на Frontole 4.9.9

11 лет назад
avatrade
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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