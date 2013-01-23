Выгрузка из ТиС во Frontol

Это должен быть пункт меню виртуемарта, в котором происходит настройка расширения и запуск синхронизации. 1. Выгрузка на сайт разделов и подразделов номенклатуры 2. Выгрузка на сайт номенклатуры, наименования, краткого описания, полного описания 3. Выгрузка на сайт производителя номенклатуры 4. ...
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Доброго вечера, ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА
Есть переписанная конфигурация Торговля и склад, ред.9.2 (MD вышлю на почту) используеться в розничном продуктовом супермаркете.
Задача: необходимо дописать стандартную обработку off_spos.ert для выгрузки в кассы на Frontole 4.9.9
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