Нужно рабочее место кассира (РМК)

Интересуют только те исполнители, кто с писал "с нуля " или дорабатывал РМК для торговли (НЕ для ресторана, кафе, бара).

Вопрос в следующем: Пересмотрев предложения на рынке из существующих фронт-офисных системы склоняемся к тому, что под наши задачи и специфику все из предложенных вариантов надо "допиливать". Как правило, разработчики таких систем неохотно идут на доработки (точнее вообще не хотят дорабатывать фронт-офис под наши нужды). Нам почти на 90 % подходит система "Маркет + s-m.com.ua/magazin_inf.ph... Но с ними тоже одно большое "НО"....Надо писать, скорее всего, очень серьезную связку с нашим бэк-офисом: 1 С Предприятием 8.2. (Управление торговлей для Украины).

Созрела идея, возможно ,кто-то писал отдельную программу, которая посредством БД или файлового обмена корректно будет "дружить" с бэком. И возможно, именно эту систему мы могли бы купить, кастомизировав под нас. Писать с "нуля" нет времени вообще. Локализация – Украина.

Поэтому, велкам все те, кто имеет примеры конкретных работ с описанием того, что реализовано.