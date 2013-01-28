Создать внешнюю печатную форму-счет покупателю

1С-программированиеЗавершен1 заявка196 просмотров
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Добрый день!

Задача простая - в счет надо добавить в шапке контакты и лого, в тело счета добавить надпись с требованием оплатит в определенный срок!

Платформа 8.2

11 лет назад
trepkin
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sergik88
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все получилось быстро и с пониманием вопроса! Крайне рекомендую!
Понятно изложенные требования, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать!