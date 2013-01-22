Задача для 1С-консультанта

Это должен быть пункт меню виртуемарта, в котором происходит настройка расширения и запуск синхронизации. 1. Выгрузка на сайт разделов и подразделов номенклатуры 2. Выгрузка на сайт номенклатуры, наименования, краткого описания, полного описания 3. Выгрузка на сайт производителя номенклатуры 4. ...
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Срочно требуется 1С-специалист для настройки корректного импорта каталога товаров (commerceML2) в 1С 8.2 УТ для Украины (ред. 2.3). Система чистая, базовая.
Также требуется краткое описание произведенных действий.
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