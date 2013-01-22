Перенос остатков из Паруса в 1С

Интересуют только те исполнители, кто с писал "с нуля " или дорабатывал РМК для торговли (НЕ для ресторана, кафе, бара). Вопрос в следующем: Пересмотрев предложения на рынке из существующих фронт-офисных системы склоняемся к тому, ...