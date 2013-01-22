Перенос остатков из Паруса в 1С

1С-программированиеЗакрыт1 заявка250 просмотров
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Необходимо перенести остатки по основным средствам и материалам из Паруса в 1С 8.2 Бухгалтерия бюджетного учреждения. 4 учреждения. Всех кто имеет опыт и готов оперативно выполнить работу, прошу присылать предложения.

11 лет назад
chavaoth
Алексей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад