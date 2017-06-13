Вставить три картинки в счет 1С

1С-программированиеЗавершен2 заявки132 просмотра
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Необходимо в печатной форме разместить три картинки в 1С УНФ.

7 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
marcus_the
Александр 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$1
1 день
Александр отлично справился со своей работой! Сделал все четко и качественно, очень остался доволен. Буду сотрудничать и дальше =)
Было приятно поработать :) Отлично поставленная задача и приятное общение :)