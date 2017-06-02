1С: Управление торговлей (под образование)

Образовательный центр "Элькон" (www.lcon.com.ua) уже использует в своей работе конфигурацию Управление торговлей 3.1, в которую на данный момент уже внесены некоторые доработки, связанные со спецификой именно образования (доработан ряд документов). Однако требуется еще ряд доработок, включая:

1) документ;

2) отражение информации в регистрах (на базе уже существующих документов);

3) отчеты

Все доработки практически не затрагивают базовый функционал, что обеспечивает обновляемость конфигурации. ТЗ есть (предоставляется после первичного собеседования). В случае необходимости будут предоставлены дополнительные сведения и уточнения при согласовании ТЗ.