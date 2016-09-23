3D модель автомобильной рамки магнитофона (ipad mini) 

Возможно ли сделать развертки металла, для изготовления данного кресла? и сколько это будет стоить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
делаю для себя рамку - слайдер вставить в авто ipad mini вместо магнитофона,
нужно сделать для печати на 3д принтере исходник
есть видео образцы готовых, по аналогии нарисовать
сообщите цену и сроки и скайп
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