Редакция 3D Max модели выставочного стенда

3D-графикаЗавершен22 заявки399 просмотров
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Нужно отредактировать модель выставочного стенда (дизайн уже имеется) под заказчика, используя некоторые из уже имеющихся элементов. 

Срочно. Цена по договоренности. 

7 лет назад
dizainior
50 летВеликобритания
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex_March
Александр 
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Было приятно и просто работать. Чёткое понимание задания, быстрое и качественное исполнение. Рекомендую.
Всем рекомендую! Очень приятно было работать. Четкая постановка ТЗ, моментальное реагирование на возникающие вопросы, своевременная оплата.
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