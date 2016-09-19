Сделать визуализацию 3д модели

$8
3D-графикаЗакрыт8 заявок248 просмотров
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Есть точная 3д модель.  Нужно сделать визуализацию по примеру. Стоимость заказа 500р. Срок 1 день. Прикладываю фаил модели и примеры 

7 лет назад
PogodinDS
Данил 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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