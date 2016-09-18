Замоделить 3 детальки и сделать качественный рендер!

$30
3D-графикаЗакрыт7 заявок231 просмотр
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Замоделить 3 детальки и сделать качественный рендер! 

В архиве Картинка – что моделить и некоторые вспомогательные готовые модели. 

Детали посяню в скайпе! 

Прислать архив (3D Max не ниже 2014, и рендер 1920 x 1080 px) 

Указывайте стоимость!

7 лет назад
nae
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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