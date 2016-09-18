В общем идеи придумывать не надо. Все идеи будут по фотографиям максимум, или по вот таким 3d фото (как в приложении). Надо будет сделать порядка 100-300 моделей. В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ: - можете ли вы реализовать на уровне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Замоделить 3 детальки и сделать качественный рендер!
В архиве Картинка – что моделить и некоторые вспомогательные готовые модели.
Детали посяню в скайпе!
Прислать архив (3D Max не ниже 2014, и рендер 1920 x 1080 px)
Указывайте стоимость!
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