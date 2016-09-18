Замоделить 3 детальки и сделать качественный рендер! 

В общем идеи придумывать не надо. Все идеи будут по фотографиям максимум, или по вот таким 3d фото (как в приложении). Надо будет сделать порядка 100-300 моделей. В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ: - можете ли вы реализовать на уровне ...