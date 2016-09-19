Доработать макет отделки аквариума

3D-графикаЗакрыт7 заявок360 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!  

Нужно доработать 3d макет 

Исходный файл jpg 

Поставить другой цвет отделки (матовое стекло вместо мдф, и оно не фигурное, прямое):  

joxi.ru/MAjMxQGTKLEE2e

На выполнение заказа до 9 утра

7 лет назад
serebroooo
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Замоделить 3 детальки и сделать качественный рендер!

    $30

    Замоделить 3 детальки и сделать качественный рендер!  В архиве Картинка – что моделить и некоторые вспомогательные готовые модели.  Детали посяню в скайпе!  Прислать архив (3D Max не ниже 2014, и рендер 1920 x 1080 px)  Указывайте стоимость!

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Смоделировать "каталог памятников"

    $200

    В общем идеи придумывать не надо. Все идеи будут по фотографиям максимум, или по вот таким 3d фото (как в приложении). Надо будет сделать порядка 100-300 моделей. В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ: - можете ли вы реализовать на уровне ...

    3D-графика39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка 3D проекта медицинского гаджета

    Разработка дизайна ( 3D проект/цвета/ общий стиль) медицинского гаджета. Требуется дизайнер для усовершенствования уже готовой конструкции.  Фотографии прибора и конкретное задание заказчика высылаем на эл. почту. Просим предоставить портфолио. Оплата труда договорная.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад