Доработать макет отделки аквариума

Есть точная 3д модель. Нужно сделать визуализацию по примеру. Стоимость заказа 500р. Срок 1 день. Прикладываю фаил модели и примеры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Нужно доработать 3d макет
Исходный файл jpg
Поставить другой цвет отделки (матовое стекло вместо мдф, и оно не фигурное, прямое):
На выполнение заказа до 9 утра
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