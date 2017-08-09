Создание 3D визуализации изображений товаров для каталога.

3D-графикаЗавершен15 заявок482 просмотра
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Сделать 3D изображения товаров с натяжением на них этикетки. Тип упаковки жестяные банки, стеклянные с видимым содержимым.

Товаров в жестяных банках 19 шт, товаров в стеклянных банках 8 шт. Для дальнейшего изготовления каталога товаров.

Пример на картинке. Размеры банок разные. В стеклянных банках разное содержание.

Срок выполнения работ: 3 недели. Пожалуйста учтите, что оплата будет произведена только после сдачи работы.

Типы файлов для сдачи PNG (без фона) + JPG + 3d формат.

7 лет назад
pralinee
64 годаЭстония
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sheffand
Андрей 
54 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$130
14 дней
Спасибо за сотрудничество
Приятно было поработать. Обращайтесь при необходимости.
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