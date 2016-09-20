Сделать модель статуэтки под печать

3D-графикаЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Необходимо сделать модель статуэки под печать, размеры 20см высота, диамтр 6см

7 лет назад
PogodinDS
Данил 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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