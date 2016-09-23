Нарисовать 3D модели для приложения ELARBIS

Нужно отредактировать модель выставочного стенда (дизайн уже имеется) под заказчика, используя некоторые из уже имеющихся элементов. Срочно. Цена по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать, а некоторые, уже готовые 3D - модели, адаптировать под требования данных разработчиков программы, модели диванов, мягкая мебель, угловые, прямые и модульные диваны, так же кресла и пуфы. Нужна средняя стоимость одной позиции, пишите цену и ваш опыт, если цена устроит, то будем продолжать более детальный разговор
Пример некоторых моделей - https://yadi.sk/d/9drTUPPgvjLyu
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